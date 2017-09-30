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Mouse kullanımı özellikle bilgisayar ortamında çalışan bireyler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda kullanım ömrü uzun olan ürünler ve markalar tercih edilmektedir.
Buna bağlı olarak birçok marka ve firma sektörde hizmet vermektedir. Bu markalardan en çok tercih edileni ve kullanıcılar tarafından en çok beğenileni Atheris markasıdır. Son yılların en dayanıklı Mouse’larını üreten firma başarılı çalışmalarıyla da göz doldurmaktadır. Aynı zamanda yaptığı çalışmalarda müşteri memnuniyetini göz önünde tutan firma birçok sektör tarafından tercih edilmektedir. Bu alanda yaptığı teknolojik çalışmalarıyla tanınmasının yanı sıra kaliteli ürünleriyle de sevenlerine hitap etmektedir. Mouse olarak ürettiği Razer Atheris modelleriyle batarya ömrü en uzun ürünler arasında değerlendirmekte ve bu anlamda rakiplerine açık ara fark atmaktadır. Mouse üretiminde öncü ve lider olarak bu firma diğer firmalara göre tüketiciler tarafından en çok tercih edilenler arasında yer almamaktadır.