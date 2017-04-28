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En Güzel ve Anlamlı Cuma Mesajları

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En Güzel ve Anlamlı Cuma Mesajları
Bu haber 28 Nisan 2017 - 9:53 'de eklendi .

Cuma mesajları ile müslümanlara bugüne özel SMS ve mesajlar atabilirsiniz. En güzel ve anlamlı cuma mesajları burada!

Cuma müminlerin bayramı olarak kabul edilir. Cuma günü bir mümin ne kadar ibadet yaparsa yapmış olduğu ibadetin iki katı sevap olarak o müminin sevap hanesine sevap işlenir. Ayrıca bir mümin kul Cuma günü günah işlemekten haramdan kendini sakınmalıdır, çünkü Cuma müminlerin bayramı olarak kabul edildiği için o gün işlenen günahlara da iki katı fazla günah olarak müminlerin günah hanelerine yazılır. Cuma; cem olmak toplanmak manalarına gelir. Cuma günü bütün Müslümanlar camilerde toplanır ve Cuma namazını kılarlar.

Namaz bittikten sonra müminlerden bazıları camide kalıp Kuran-ı Kerim okur, işi olan işine gider, cumanın dinimizdeki en güzel yanı namaz vakti müminleri bir araya getiriyor olması, ayrıca Cuma günü ve gecesi mümin kula büyük bir fırsat niteliğinde olduğu için bir mümin kul geçirdiği her Cuma günü günahtan uzak kalmak için elinden ne geliyorsa yapmalı.

Cuma Mesajları





Gülün Güzeli Baharın Başında Çiçek verendir. Dostun Güzeli, Vefası Uzun Sürendir. İnsanın Özeli Umulmadık Anda Selam gönderendir. Allah’ın Selamı ve Rahmeti, Bereketi Üzerinize Olsun. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Meleklerden Su İstedim Deniz verdiler… Gül istedim Bahçesini Verdiler… Güzel Bir Söz İstedim Sevgi Dediler… Değerli Birini İstedim Seni Söylediler…

Allah’ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

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