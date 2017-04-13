Enceladus ve Europa Uydularında Yaşam Var Mı?

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Bilim insanlarının dünya dışındaki yerlerde yaşam ve yaşam kalıntıları arama çabaları devam ediyor. Bu bağlamda NASA tarafından çalışmaların üst düzeyde devam edilen testlerde yeni bulgular kamuoyu ile paylaşıldı.
Jüpiter’in uydusu Europa ve Satürn’ün uydusu Enceladus’ta yeni yaşam belirtilerinin olduğu belirtiliyor. NASA’da çalışan bilim insanları katıldıkları canlı yayında özellikle de Enceladus uydusunda canlıların yaşaması için gerekli olan tüm alt yapı ve doğa olaylarına sahip olduğu belirtildi. Satürn’ün uydusunun alt taraflarında ise büyük okyanus kütlelerin bulunduğu anlatıldı.
Canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için oksijen ve su gibi temel maddelerin ilgili uydularda yer alması gerekiyor.