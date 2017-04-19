Erken Seçim Olacak Mı? Kaç Milletvekili İstifa Ederse Seçilirse Seçim Olabilir?

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Erken seçim kararı almak için kaç milletvekilinini istifa etmesi gerekmektedir? 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi için erken seçim olacak mı? Kulislerde bu dedikodular dönüyor.
16 Nisan referandumunun ardından gözler verilecek yetkinin nasıl kullanılacağını görmek ve ülkede yönetimsel anlamda değişikliklerin ne zaman yapılacağına çevrildi. Normal şartlar altında TBMM 3 Kasım 2019 tarihine kadar mevcut haliyle ve Başbakanlı hükümet sistemiyle devam edecek. AK Parti’li vekil ile Bakanlar bu konuda oldukça kararlı çıkışlar yaparken MHP ile olası bir ittifakla beraber de erken seçim daha önceden gerçekleşebilir.
Anayasaya göre 77. Madde de bulunan TBMM üyeliklerinde %5 oranıdan bir boşalma olması halinde 3 ay içerisinde ara seçime gidilebileceği gibi bir madde bulunuyor.