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Evde Bakım Parası Nasıl Alınır? Evde Bakım Maaşı Başvuru Şartları

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Evde Bakım Parası Nasıl Alınır? Evde Bakım Maaşı Başvuru Şartları
Bu haber 24 Nisan 2017 - 16:08 'de eklendi .

Evde Bakım maaşı almak için neler gereklidir? Evde Bakım Parası başvuru şartlarını 2017 standartlarına uygun şekilde kısaca burada bulabilirsiniz.

Engelli yakını olan hemen herkesin en çok merak ettiği konu evde bakım ücreti nasıl alırım? Evde bakım ücreti her engelli yakını olan vatandaşlara verilmiyor, bu ücretin ödenmesi için belli başlı prosedürler var. Gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriterinin uygun olması,  ağır engelli olduğuna dair sağlık kurulu onaylı sağlık raporunun olması gibi ilk başta uyulması gereken prosedürler var.

Evde Bakım Ücreti Nasıl Alınır?





Bu prosedürlere değinecek olursak, Ağır engelli sağlık kurulu raporu: Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir engelli olduğuna dair sağlık raporu, Bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır.

Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir. Bu prosedürlere uyan her engelli yakını başvuru yapıp evde bakım hizmeti ücreti almak için sonuç bekleyebilir.

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