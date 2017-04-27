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Evde Bakım Parası Yatan İller Belli Oldu

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Evde Bakım Parası Yatan İller Belli Oldu
Bu haber 27 Nisan 2017 - 11:48 'de eklendi .

Evde bakım parası yatan illerin hangileri olduğu belli oldu. Hangi illerde evde bakım parası yatmakta olduğu da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Evde bakım hizmetleri geçtiğimiz yıllar içerisinde devlet tarafından çıkartılan ve kanunlara dayanan bir yükümdür. Bu yüküm gerekince, bakıma muhtaç kişi ve ya kişilerin ev içerisinde birlikte yaşadıkları akraba kategorisine 3.dereceye kadar giren kişilerin ( teyze çocukları’ na kadar) engelli olan kişiye bakmakla yükümlendirilmeleridir. Aynı zamanda insani duygularıyla bile engelli kişiye bakım yapan 3. dereceye kadar olan akrabaların, devlet tarafından geri ödemesiz olarak her ay aldıkları paraya ‘Evde Bakım Parası’ denir.

Evde Bakım Parasının alınması için, bir kaç şart mevcuttur. Bu şartlar, bakıma muhtaç kişinin hastanelerden çıkartabileceği raporda %50′ nin üzerinde engelli görünmesi ve 3. dereceye kadar bir akrabasının ona bakmakla yükümlendirilmesidir. Aynı zamanda bir ev içerisinde bakımlarının yapılacağı engellinin, tüm sosyal hakları mevcudiyetini korur. Ayrıca hane içerisinde yaşayanları belgelenebilir toplam gelirleri, hanede yaşayan kişi sayısına bölündüğü zaman 540.47 TL’ den az çıkmak zorundadır.

Evde Bakım Parası Yatan İller





Evde bakım parasının yattığı iller ise; Amasya, Kırklareli, Aksaray, Tokat, Rize, Afyonkarahisar, Çankırı, Giresun, Uşak, İzmir, Kırşehir, Malatya, Antalta, Bilecik, Karabük, Konya, Mersin, Sivas, Bursa, Denizli, İstanbul, Balıkesir, Tekirdağ, Manisa, Samsun, Gaziantep, Bartın, Şanlıurfa, Erzurum, Trabzon, Aydın, Ankara, Kocaeli, Osmaniye, Bolu olarak belirlenmiştir.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen illerde yaşayan ancak, bakım paralarının yatmadığını söyleyen kişiler, derhal hastaneye giderek raporlarını yeniletsinler. Çünkü Sağlık Bakanlığı her 1- 2 yılda bir raporların yenilenmesini ister. Bu sebepten paranız yatmamış olabilir.

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