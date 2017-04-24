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Evde Bakım Parası Yatan İller (Nisan) Açıklandı

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Evde Bakım Parası Yatan İller (Nisan) Açıklandı
Bu haber 24 Nisan 2017 - 16:14 'de eklendi .

Evde bakım parası yatan iller açıklandı. Nisan ayı evde bakım maaşı alacak olanlar için bu maaşların yatacağı günler ise önem arz ediyor.

Bakıma muhtaç kişilerin bakımları için devlet tarafından geri ödemesiz olarak ödenen paraya Evde Bakım Parası denir. Bu bakım paralarını alabilmek için, ”ağır engelli” raporunun bulunması gerekmektedir. Söz konusu raporu, hastanelere müracaat ederek çıkartabilirsiniz. Ailenizde engelli herhangi birisi varsa ve ona bakmakla yükümlü iseniz, bu düzenli olarak yatan paradan faydalanabilirsiniz. Hayatını devam ettirmek isteyen engelli kişi, ona dış bir etken yardım etmediği sürece hayatını devam ettiremeyecek hale geliyorsa, bu kişi ‘muhtaçlık kriteri’ ne girer ve kişiye bakmakla yükümlü olan kişilerin, engelli bireye bakmaları ve hayatını devam ettirmesi için yardım etmeleri istenir. Bu istek karşılığında bakan kişi, devletten geri ödemesiz olarak, 960 lira alıyor. Bu paranın düzenli olarak yatması için, 1-2 yıl süresinde sağlık raporunun yenilenmesi gerekebilir. Alınacak olan sağlık raporunda %50 ve üzeri engelli olduğu belirtilmesi gerektir. Aksi durumda başvurunuz olumsuz olacaktır.

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Bakıma muhtaç kişilere bakılması, dinimiz açısından da çok sevaptır. Ayrıca devletin bakıma muhtaç kişilere bakılması için, böyle bir ödeme gerçekleştirmesi; bakacak kişileri, bakıma teşvik ediyor.

Evde Bakım Parası Yatan İller





Evde bakım parasının yattığı iller ise; Amasya, Kırklareli, Aksaray, Tokat, Rize, Afyonkarahisar, Çankırı, Giresun, Uşak, İzmir, Kırşehir, Malatya, Antalta, Bilecik, Karabük, Konya, Mersin, Sivas, Bursa, Denizli, İstanbul, Balıkesir, Tekirdağ, Manisa, Samsun, Gaziantep, Bartın, Şanlıurfa, Erzurum, Trabzon, Aydın, Ankara, Kocaeli, Osmaniye, Bolu olarak belirlenmiştir.

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