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Facebook 360 Derece Kamerasıyla Geliyor

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Facebook 360 Derece Kamerasıyla Geliyor
Bu haber 22 Nisan 2017 - 11:34 'de eklendi .

Sosyal medya platformunda oldukça ses getiren ve bu alanda ilk olarak değerlendirilen Facebook; sadece sosyal medya ile sınırlı kalmayarak, farklı alanlara da yönelik çalışmalara da yer vermeye devam etmektedir.

Bu aşamada teknolojik gelişmeler kapsamında önemli yerlerde kendini gösteren Facebook; yeni bir video kayıt seçeneği ile de gündeme gelmenin hazırlıklarını tamamlamışa benziyor. Kameralara farklı bir anlayış getiren Facebook; bu kameraları yakın zamanda meraklılarına ulaştıracak gibi görünüyor.




Facebook tarafından üretilen ve henüz prototip aşamasında yer alan 360 derece kameralar; son zamanların en çok ilgi çeken seçeneklerinden bir tanesi olarak kabul görmektedir. Bu kameralar ile mekanın her yerini aynı anda kayıt edebilme özelliğini meraklılarına sağlayabilecek olan Facebook; söz konusu kameraların alanında çalışmalarını sürdürmekle beraber; bu aygıtların daha da gelişmesine yönelik gayret gösteriyor.

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