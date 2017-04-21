Facebook Bedava İnternet Dağıtacak

Facebook devrim niteliğinde bir projeye imza atıyor. Tether-tenna adı verilen helikopter drone sayesinde doğal efet edeniyle hasar görmüş internet alt yapılarının olduğu bölgelerde bedava internet hizmeti verilecek. Uzun dönemde topluluk kurma hedefi olan Facebook, bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Zarar görmüş de olsa alt yapının bazı unsurlarını kullanarak internete bağlanan dron, internet sağlanması gereken yerin 30-60 metre üzerinde uçarak yapay bir wi-fi kulesi görevi görecek. Facebook’un “anlık-altyapı” adını verdiği yöntem sayesinde internet bağlantısı hızla geri kazanılabilecek.

Facebook’tan Yael Maguire yazdığı blog gönderisinde şunları söyledi: “Teknolojinin geliştirilmesi tamamlandığında, acil internet bağlantısı gereken yerlere aylarca kesintisiz bağlantı sunabileceğiz. Bu sayede altyapı tamir olana kadar insanlar internetten kopuk şekilde beklemek zorunda kalmayacaklar.”

Hedef Uzun Süreli Çalışma









Facebook, Tether-tenna’nın uzun süre otomatik olarak çalışmasını amaçlıyor. Helikopter erken bir sürümünde olsa da, bağlantı teknolojisi oldukça sağlıklı şekilde gelişiyor.

Bir kaç yıl önce “Facebook internet sağlayan dron yapıyor” deseniz inanmazdık. Ancak görünüşe bakılırsa Facebook “Dünya’yı bir birine bağlamak” konusunda oldukça ciddi.