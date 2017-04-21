SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
Aselsan Elektromanyetik Top Üretti

Bilim

Aselsan Elektromanyetik Top Üretti
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
Facebook Panik Yarattı

İnternet

Facebook Panik Yarattı
Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

İnternet

Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı

Mobil

Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor

İnternet

İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor

İnternet

Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor
Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor

İnternet

Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor
Kara Delik Yıldızı Yok Etti

Bilim

Kara Delik Yıldızı Yok Etti
Parçacık Fiziği Öğreten Oyun

Bilim

Parçacık Fiziği Öğreten Oyun
Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi

Mobil

Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi
Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak

Mobil

Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
Google Japon Devini Satın Alıyor

İnternet

Google Japon Devini Satın Alıyor
iPhone 8’in Çıkış Tarihi

Mobil

iPhone 8’in Çıkış Tarihi
Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Mobil

Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Facebook Bedava İnternet Dağıtacak

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Facebook Bedava İnternet Dağıtacak
Bu haber 21 Nisan 2017 - 11:00 'de eklendi .

Facebook devrim niteliğinde bir projeye imza atıyor. Tether-tenna adı verilen helikopter drone sayesinde doğal efet edeniyle hasar görmüş internet alt yapılarının olduğu bölgelerde bedava internet hizmeti verilecek. Uzun dönemde topluluk kurma hedefi olan Facebook, bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Zarar görmüş de olsa alt yapının bazı unsurlarını kullanarak internete bağlanan dron, internet sağlanması gereken yerin 30-60 metre üzerinde uçarak yapay bir wi-fi kulesi görevi görecek. Facebook’un “anlık-altyapı” adını verdiği yöntem sayesinde internet bağlantısı hızla geri kazanılabilecek.

Facebook’tan Yael Maguire yazdığı blog gönderisinde şunları söyledi: “Teknolojinin geliştirilmesi tamamlandığında, acil internet bağlantısı gereken yerlere aylarca kesintisiz bağlantı sunabileceğiz. Bu sayede altyapı tamir olana kadar insanlar internetten kopuk şekilde beklemek zorunda kalmayacaklar.”

Hedef Uzun Süreli Çalışma





Facebook, Tether-tenna’nın uzun süre otomatik olarak çalışmasını amaçlıyor. Helikopter erken bir sürümünde olsa da, bağlantı teknolojisi oldukça sağlıklı şekilde gelişiyor.

Bir kaç yıl önce “Facebook internet sağlayan dron yapıyor” deseniz inanmazdık. Ancak görünüşe bakılırsa Facebook “Dünya’yı bir birine bağlamak” konusunda oldukça ciddi.

Buna Bakın!  Facebook’ta Beğendi, Davalık Oldu
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Windows 10 ile Uzun Ömürlü BataryaWindows 10 ile Uzun Ömürlü Batarya
Gemi Kurdu BulunduGemi Kurdu Bulundu
Az Kalsın Dünyaya Göktaşı ÇarpıyorduAz Kalsın Dünyaya Göktaşı Çarpıyordu
Aselsan Elektromanyetik Top ÜrettiAselsan Elektromanyetik Top Üretti
Bitcoin Yasal Hale GeldiBitcoin Yasal Hale Geldi
Beşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final RakipleriBeşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final Rakipleri
MOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da KullanıldıMOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da Kullanıldı
Enceladus ve Europa Uydularında Yaşam Var Mı?Enceladus ve Europa Uydularında Yaşam Var Mı?
SON DAKİKA