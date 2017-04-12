Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor

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İlk başlarda sadece mobil üzerinden ünlü kişiler için açık olan bu özellik daha sonra tüm kitleye açıldı.
Geçtiğimiz zamanda bilgisayar üzerinden sadece belirli kişilerde açık olan yayın yapma durumu artık tüm kullanıcılar tarafından yapılacak. Bu özelliği ile birlikte Facebook’un Twich’e rakip olacağı düşünülüyor. Aslında Facebook INC® kuruluşunun birşeylerden kortuğu çok açık. Denetleme işlemlerinin artması gerekecek, çünkü isteyen hemen herkes, yayın yapabilecek ve istediği görüntüleri paylaşabilecek. Bu hakla birlikte, kötü amaçlı yayınlar yapılabilir bunu dikkate almak lazım.
Ayrıca unutmamalı ki, yaptığı yayınları bütün çevresinin ve arkadaşlarının görmesini istemeyen kullanıcılar da olacaktır. Facebook’un yeni özelliğiyle birlikte canlı yayın kanalı Twich’i hemen koltuğundan etmesi beklenmiyor. Ancak Facebook’ta yüksek kitleye ulaşmış insanların yayın yapacakları düşünülüyor.