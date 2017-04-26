Facebook Cinayet Videosunu Daha Önce Kaldırmalıydı

Geçtiğimiz ay içerisinde Facebook’ un canlı yayın özelliği herkesin kullanabilceği hale gelmişti.

Facebook’ un bu hamlesiyle bazı canlı yayın sitelerini ezip geçebileceği gibi, büyük bir yükün altına da girdiğini söylemiştik. Böyle bir haber geleceğini bilerek büyük risk alan Facebook yönetim kurulu üyelerinin denetlemeleri ve düzenlemeleri arttırması gerektiğini tekrar söylüyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri’ nin Cleveland kentinde bir siyahi vatandaş; kız arkadaşı ile olan tartışması sonucunda kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf ettiği canlı yayın başlattı. Canlı yayından önce kız arkadaşını katlederken videoya kaydeden siyahi genç, büyük bir soğukkanlılıkla canlı yayında bunu da itiraf edince; bir kaç şikayet aldı.









Gelen ilk şikayetin ardından 23 dakika sonra hesabın kapatıldığını açıklayan Facebook; denetmele ve bloklama sistemlerini yavaş çalıştığını kabul etti. Bu durumu düzeltmek için ilerleyen zamanda filtreler uygulayacağını ve yasa dışı videolar paylaşan ve ya canlı yayın yapan hesapların derhal silineceğini belirtti.