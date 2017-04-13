Facebook Panik Yarattı

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Facebook’a normal bir şekilde giriş yapan bazı Facebook kullanıcıları, bellirli olmayan bir nedenden dolayı, hesaplarından çıkış yapıldığı ve giriş yaparken de ” Hesabınız ele geçirilmiş olabilir.” uyarısı ile karşılaştılar.
Bu olay büyük çapta bir panik yarattı ve Facebook açıklama yapmak zorunda kaldı. Facebook; sistemlerinde ortaya çıkan bir hata sebebiyle, normal şartlar altında, tehdit veya başka birisinin hesabınıza girdiği zamanda, aktifleşen güvenlik protokolünün, sebepsiz yere devreye girdiğini belirtti. Sorunu acilen düzelttiklerini, hatadan etkilenen hesapları da yoğun çabalar ile düzelteceklerini bildirdi. Yaşanan sıkıntı için, kullanıcıların özür dileyen Facebook INC® şirketi, Sorun yaşayanların, en kısa sürede Facebook hesaplarının aktifleşeceğini beklemelerini gerekecek diye ekledi.