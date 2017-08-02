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Facebook TV Özelliğinin İçeriği Nasıl Olacak?

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Facebook TV Özelliğinin İçeriği Nasıl Olacak?
Bu haber 02 Ağustos 2017 - 0:20 'de eklendi .

 Facebook her geçen gün yenilikleri ile kullanıcılarının gönlünü almaya devam ediyor. Facebook’un son zamanlarda çokça konuşulan yeniliği ise, Facebook TV özelliği.

Bu tv yayının da Facebook’a has içeriklerin de olacağı belirtildi. Söz konusu bu özellik sayesinde reklam gelirlerinin artmasını bekleyen sosyal medya devinin, var olan projeleri sisteminde yayınlayacağı; aynı zamanda da sadece Facebook’a özel yapımların yayınlanacağı bildirildi.

70 Milyar dolar reklam pastası bulunan bu sektörde bende varım demek için çalışmalarını tam gaz devam eden Facebook’un bu proje sayesinde, gelirlerinin ciddi anlamda artacağı şüphesiz. Söz konusu bu özelliğin, sitenin videolar bölümünde yayınlanacağı düşünülürken, yapılan açıklama da bu özelliğin farklı bir sayfa da yer alacağı bildirildi. Bu yeni sayfada, Facebook’un kullanıcıları da içeriklerini paylaşabilecek. Bu proje ile birlikte sosyal medya devinin, Youtube’dan daha fazla içeriği barındırmak istediği bildirilirken, bu gelişme de bu projenin ne kadar büyük olduğunu kanıtlıyor. Bu projenin BuzzFeed, Vox Media, Group Nine Media gibi ortakları da bulunuyor.

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