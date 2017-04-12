Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor

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Facebook yorum bölümü için daha hoş bir tasarım test ediyor. Yeni yorum tasarımında, yorumlar daha basitleştirilmiş ve daha okunaklı olduğu gibi, Whatsapp sohbet baloncuklarına benzediği söylenebilir.
Yorumlar ve yorumların yanıtları birbirinden daha net bir şekilde ayrıldığı görünüyor. Bu tasarımıyla beraber daha teknolojik bir hava katılmış facebook uygulamasına. Facebook INC® Soluk renkler kullanılarak gözü fazla yormayan yeni tasarımıyla, baloncukları yüzünden biraz fazla yer kaplıyor gibi görünse de, Facebook’ta iletişim kurmanın daha basit ve erişimli hale gelmesi için çalıştıklarını belirtiyor. Bu yorum tasarımının ne zaman aktifleşeceği, güncelleneceği ise bilinmiyor. Ancak ilerleyen zamanda yorum tasarımında değişikliğe gidiceleceği kesinleşti. Bize göre bu tasarım sistemi geldikten sonra, başlıca yorumların öne çıkması için saydam arka baloncuk renginin gelen yorum yanıtları ve beğenilerle daha çok karartılması ve gerçek yorumun, diğer yorumlardan ayrılması sağlanabilir.