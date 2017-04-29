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Facebook’a Yeni Login Özelliği

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Facebook’a Yeni Login Özelliği
Bu haber 29 Nisan 2017 - 0:33 'de eklendi .

Facebook, sosyal medya platformları arasında ilk sayılan bir uygulama olarak kendini göstermekle beraber; milyonlarca kişiye de hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Hizmet vermeye devam etmenin yanı sıra söz konusu sosyal medya platformunda yer alan güncellemeler ve değişiklikler de Facebook kullanıcılarını memnun edecek düzeyde seyretmektedir. Ortaya atılan son güncelleme söylentisi ise Facebook sistemine ne şekilde giriş yapılabileceği şeklinde kendini gösteriyor.




İki farklı aşamada giriş yapma seçeneği ile gündeme gelen bu yeni özellik ile ilk başta telefonunuza bir mesaj ile kodu sosyal medya sistemine aktarabiliyorsunuz. İkinci aşamada da kendi sesiniz ile kimliğinizi doğrulayıp; Facebook profilinize giriş yapabiliyorsunuz. Facebook Login adlı uygulamayla gündeme gelecek olan bu yeni özellik; aynı zamanda birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da desteklenmektedir. Böylelikle bu özelliğin yakın bir zaman içerisinde devreye gireceği de belirtilmektedir.

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