Facebook’ta Beğendi, Davalık Oldu

Sosyal medya sitesinde her alanda ve her konuda paylaşımlar yapılmaktadır.

Yalnız sosyal medya sitelerinin öncüsü olan Facebook’ta yer alan bir paylaşım, kullanıcısının başını derde sokacak bir nitelikte kendini gösterdi. Facebook’ta yaptığı bir beğeni sonrasında başı belaya giren kullanıcının davası ise henüz sonuçlanmadı.

İsviçre’nin Zürih kendine oturan 45 yaşındaki bir kişinin; Facebook’ta gezinirken ırkçılık konusunda yapılan bir paylaşımı beğenmesi üzerine başına gelmeyen kalmadı. Bu beğenisi üzerine davalık olan kişinin yaptığı açıklamada; söz konusu ırkçılık içeren gönderiyi sadece beğendiğini ve paylaşmadığını; bu şekilde de herhangi bir suç teşkil eden bir girişim içerisinde yer almadığını da gösteriyor. Öte yandan mahkeme tarafından söylenenlere göre ise bir gönderiyi beğenmenin söz konusu gönderiye katıldığını ifade eden bir seçenek olarak kabul edildiği de belirtiliyor. Henüz sonuçlanmayan bu davanın seyri ise tamamen merak konusu haline geliyor.