Facebook’ta Hikayeleri Kullanacak

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İnstagramda çok fazla tutulan ve sevilen hikâye özelliği için Facebook harekete geçti. Yeni güncellemelerle beraber önümüzdeki günlerde bu özellik artık Facebook’ta kullanılabilecek.
Test aşamasında olan bu özellikle beraber hikayenin milyonlarca kişi tarafından kullanılması bekleniyor. İlk olarak Snapchat özelliği kullanmış, Facebook ise bunu İnstagram’a uyarlamıştı. Kısa süre içerisinde ise çok fazla olumlu geri dönüş sağlandı. Bu hafta için gelen yeni güncellemeyle beraber de Türk kullanıcılara İnstagram üzerinden canlı yayın yapma hakkı sağlandı.
Bu özellik şuanda sadece İrlanda’da kullanılırken geri dönüşlere ve test sonuçlarına göre yavaş yavaş tüm ülke sürümlerinde kullanıma sunulacak. İsim konusu ile beklenileni sağlamadı.