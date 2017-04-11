Facebook’tan Sahte Haber Uyarısı

Sosyal medya alanında oldukça kapsamlı bir site olarak yer alan Facebook; platformunda yer alan sahte haberlere yönelik çalımalar yapmaya da hazırlanıyor.

Farklı ülkelerde pilot aşamasında yer alan bu çalışma; medya şirketleri ile ortak hareket edilmesi ile gündeme gelecek ve bu alanda söz konusu sosyal medya sitesinde de uygulanacak.

Facebook sayfaları üzerinden yapılan sahte haberler ile beğeni kazanmayı ve ön plana çıkmayı hedef haline getiren kişiler; Facebook ile medya şirketlerinin ortak çalışması sonrasında bu tür girişimlerini sonlandıracak. Şimdilik 14 ülkede yayınlanmaya başlayan sahte haber uyarı sistemi; zaman içerisinde her ülkedeki üyelere dayalı olarak daha da kapsamlı bir hale gelebilecektir. Paylaşılan haberlerin korsan linkler olup olmadığını kontrol işlemi ile sağlayacak olan Facebook yönetimi; bu alanda insanların farklı sitelere yönlendirilmelerine de engel olacak bir çalışma ile de gündemde yer almaya hazırlanıyor.