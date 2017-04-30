Facebook’un Som Bombaları

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Sosyal medya platformunda oldukça aktif bir konumda yer alan Facebook; hem sosyal medya platformunu hem de teknolojik gelişmeleri giderek daha aktif bir çalışma sağlayacak biçimde yer almaya devam ediyor.
Bu alanda dört farklı unsur ile gündemde yer alacak olan Facebook; bu aşamada gelişme sağlamaya da devam edecek gibi görünüyor. İnternet hızındaki artış, yapay zeka, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik adına çalışmalar yapan Facebook; bu aşamada teknolojinin gelişmesinde ön ayak olacak gibi görünüyor. Bu kapsamda da kullanıcılara da olumlu seçenek sağlayacak olan Facebook; özellikle Tether-tenha çalışmasıyla büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor.
Bir tür acil altyapı olarak değerlendirilen söz konusu çalışma; herhangi bir acil durumun meydana gelmesi ile Facebook’un son bombaları arasında yerini almaya da devam ediyor. Bu kapsamda da Facebook’un sadece sosyal medya platformu üzerinden kendini göstermediğini de gözlemleyebiliyoruz.