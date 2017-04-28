Fear The Walking Dead 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Fear The Walking Dead yeni sezon bekleniyor. Herkes ise geçtiğimiz yıl sezon finali yapan Fear The Walking Dead 3. sezon ne zaman başlayacağını ise merak ediyor.

The Walking Dead dizisinde yer alan konuların daha önceden nasıl gerçekleştiğini ve virüsün nasıl yayıldığını konu alan Fear The Walking Dead için yeni sezona çok az bir süre kaldı diyebiliriz. Salgının yayıldığı anları ve denizde dahi olsanız aylakların dizi nasıl bulabileceğini anlattıkları dizide son sezon virüsün daha farklı boyutlara taşındığı yerde sona ermişti.

AMC kanalı bu dizi ile TWD hayranlarını dizinin yeni sezonu öncesi boş bırakmamakta ve bu diziyle kendisine çekmeyi amaçlamaktadır. Tüylerinizi diken diken edecek sahneler ve efektlerde dizide bir önceki sezon bolca yer aldı.

Fear The Walking Dead 3. Sezon Ne Zaman?









Verilen bilgilere göre Fear The Walking Dead 3. Sezon 8 Mayıs 2017 tarihinde başlaması ön görülüyor. The Wlaking Dead öncesi izleyenlerin diziden uzaklaşmaması için ayri bir çaba da dizide yer alabilir.