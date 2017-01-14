FileZilla Yeni Sürümü Eskisine Göre Biraz Daha Hızlı

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Webmasterların süreli olarak kullandığı dosya transfer programı FileZilla yeni sürümlerimde gelen özellikler işleri daha kolay hale getiriyor.
Hosting ya da sunuculara bağlanırken sürekli olarak kullanılan programın kullanıcı sayısı dünya üzerinde yüz binlerle ifade ediliyor. Programa kayıtlı olan şifreler ya da manuel olarak girişlerle birlikte kişiler sitelerine dosyaları yüklerken diğer tüm işlemleri de bu programda yapabiliyor. Şirket ise FileZilla yeni sürümünde biraz daha hızlandırıcı ve kullanıcıların işlerini rahat yapabilmelerini sağlayacak adımlar attıklarını açıkladılar.
FileZilla programını oyun kurucu diğer kişilerle beraber web tabanlı işlem yapan birçok kişi kullanıyor. Özellikle ilerleyen dönemlerde mobilden de bu işlemlerin yapılması ön görülüyor.