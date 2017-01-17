Galaksi Sayısını Duyunca Şaşıracaksınız

Bilim insanlarına göre ve alınan verilere göre galakside bilinenin aksine 10 kat daha fazla galaksi ile gezegen olduğu öne sürüldü.

Gök bilimciler tarafından açıklanan verilere göre kozmos ışığının dünyaya ulaştığı yerde minimum 2 trilyon galaksi var. Nothingham Üniversitesi’nde araştırmalarını sürdüren ve dünya çapında da tanınan ünlü astrofizik bilim adamı Christopher Conselice bu iddiaları araştırmak için ekip kurdu. NASA’nın teknolojisinin de yararlanan Christopher, Hubble Teleskop’una gelen son 20 yıldaki verileri de inceledi. 3D haritalar üzerinden de faydalanılan çalışmada çok ilginç bilgiler ortaya çıktı. Şuan gözlemlenen galaksi sayısında 1,5 kat daha fazla galaksi olduğu söylendi.

Matematiksel Olarak Hesaplandı

Gezegenlerin yoğunlukları ve bunlarla ilgili detayları matematik formülüne dönüştüren bilim insanları yüzde 15’lik örnekleme ile 2 trilyon galaksiye ulaştı.