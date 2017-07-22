Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda

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Samsung markasının Galaxy A3 2016 telefonu görünüşüyle olduğu kadar içeriğiyle de dikkat çekmektedir. Bu telefona Android Nougat güncellemesi geldiği yakın bir zamanda duyuruldu. Sizde bu güncelleme ile birlikte Android 7,0 sürümünün sunduğu birçok yeniliğe sahip olabilirsiniz.
Bu yeniklerin başında aynı ekranda iki uygulama çalıştırma yani çoklu pencere özelliği gelmektedir. Yenilenen bildirim merkezi ile bildirimleri kolayca yönetebilir, mesajlarınıza rahatlıkla cevap verebilirsiniz. Ayarlar menüsünün yenilenmesi ile daha fazla işlem yapabilirsiniz ve bununla birlikte bildirim ayarları da geliştirilmiştir. Galaxy A3 2016 telefonlarının yeni sürümüne gece modu da getirilmiştir. Bu özelliklerin yanı sıra bildirimdeki ikona uzun basarak, ayarlar menüsüne de gidebilirsiniz.
Yenilikler sayesinde Galaxy A3 2016 telefonu Android 6,0 sürümünden 7,0 sürümüne geçmektedir. Bu sayede telefonu kullanan bireyler önemli ve hayat kolaylaştırıcı özelliklere kavuşmuşlardır. Getirilen yeni güncelleme 1023 MB kapasitesinde geniş kapsamlı bir güncellemedir. Sizde Galaxy A3 2016 telefona sahipseniz telefonunuzun ayarlar bölümünden girdiğiniz yazılım güncelleştirmeleri kısmından telefonunuza bu yenilikleri aktarabilirsiniz.