Galaxy Note 8’e Beklenen Özellik

Samsung Galaxy akıllı telefon serisine bağlı olarak farklı farklı tasarımlar ve özellikler içeren cihazları meydana getirmeye devam ediyor.

Son olarak Galaxy Note 8 hakkında bir bilgi medyaya sızdırılarak; teknoloji takipçilerinin büyük ilgisini çeken seviyede de yer almaktadır. Galaxy Note 8 adlı akıllı cihazın tamamen ekranına dayalı bu yeni özellik; çarpıcı bir gelişme olarak da değerlendirilmeye başlandı.









6.2 inçlik bir ekran ile karşımıza çıkacak olan Galaxy Note 8; iPhone 7 Plus’tan daha etkili bir giriş yapacak biçimde gündemde yer alabilecektir. Aynı zamanda da Galaxy Note 8 adlı modelin S Pen ile de gündemde yer alabileceği de gelen diğer haberler arasında yerini alıyor. Bu kapsamda da piyasaya girdiğinden itibaren akıllı cihaz meraklılarının oldukça ilgisini çekecek olan Galaxy Note 8 adlı model; teknoloji meraklılarını heyecan içerisinde bulunmasına sebep olacak gibi görünüyor.