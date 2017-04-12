Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı

29 Mart’ta gerçekleştirilmiş olan Samsung Galaxy S8 tanıtım etkinliği sırasında rakip firmalarından sayılan Iphone firmasına da taş atmayı ihmal etmemiştir.

Samsung firması uzun süren dedikodulardan sonra Galaxy S8 hakkında nihayet ki 29 Mart’ta gerçekleştirilen bir organizasyon ile resmi olarak bilgileri basına, açıklamalarda bulunmuştur. Türkiye şartlarına göre fiyatının beklenen den daha yüksek olması ile de dikkatleri üzerine çeken Samsung S8 model telefonu sadece fiyatı ile değil yeni özellikleri ile de alıcıların büyük oranda dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştır.

Sansung S8 haberlerinde yer alan önemli bilgilerden bir tanesi bu modelde 4 gb’lık bir RAM’e sahip olmasıdır. Fakat cihazın 6 gb’lık bir RAM kapasitesinin de bulunduğu bilgileri aktarılmıştır. Samsung Galaxy S8 Etnews’te yer alan bilgilere göre 6 GB Ram artı 128 GB ‘lık dahili depolama alanı ile Çin’de 1030 dolar ile satışa sunulmuştur.