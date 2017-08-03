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Galaxy Tab A 9.7’a Android Nougat Güncellemesi Geliyor!

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Galaxy Tab A 9.7’a Android Nougat Güncellemesi Geliyor!
Bu haber 03 Ağustos 2017 - 5:22 'de eklendi .

Samsung’un ilgi çeken ürünlerinden olan Galaxy Tab A 9.7 için yeni bir güncellemenin geleceği duyuruldu.

Samsung cephesinden gelen habere göre, bu model için Android Nougat güncellemesinin geleceği ve söz konusu güncelleme için çalışmalara başlandığı bildirildi. Bilindiği üzere Apple haricinde ki tüm markalarda güncellemeler çok geç gelmektedir veya modeller piyasaya sürüldükten 1-2 yıl sonra güncellemeler tamamen kesilmektedir. Samsung’un bu modelini 2 yıldan fazla önce piyasaya sürdüğünü de düşünürsek, Galaxy Tab A 9.7’a gelecek olan güncelleme ile birlikte bu ürünü kullanan tüketiciler içinde bir sürpriz söz konusu.

Galaxy Tab A 9.7 için en son Marshmallow güncellemesi gelmişti ve en son güncellemenin de bu güncelleme olacağı herkesin ortak fikriydi. Bu konuda kullanıcılarını şaşırtan Samsung, güncelleme için şimdiden Wifi sertifikasını aldı. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir haber yok; ama bu güncellemenin kısa bir süre içerisinde bu ürüne geleceği sızan haberler arasında yer almaktadır.

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