Gamze Özçelik Neden Kapandı? Evlenme ve Boşanma Haberleri Sonrası Bu Paylaşım…

Gamze Özçelik kapandı haberi sosyal medyayı salladı. Gamze Özçelik evlendikten sonra boşandı ve şuanda tesettürlü fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Gamze Özçelik instagram üzerinden dün paylaştığı fotoğraf ile binlerce beğeni alırken herkesin Miraç Kandili’ni kutlamıştı. Gamze Özçelik’in boşandıktan sonra yaptığı bu hamledeki neden bilinmezken ekranlarda bir süredir gözükmemesi de akılları kurcaladı. Bir süredir Afrika ülkelerinde zaman geçiren ünlü isimin dünkü fotoğrafı ise haftalarca konuşulacağa benziyor.

Gamze Özçelik Kapandığı O Fotoğraf











Gamze Özçelik’in bu kapandığı fotoğrafı twitterda da paylaşılınca kısa süre içerisinde ülke gündeminde trend topic olmayı başardı. Ayrıca paylaşımının altına yazdığı dini sözlerle de taktir topladı.