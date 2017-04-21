Gardırop Savaşları Haftanın Finalinde Kim Elendi? 21 Nisan Cuma

Gardırop Savaşları, 21 Nisan cuma günü haftanın finali ile FOX ekranlarına geliyor. Programa yeni katılan ve veda eden isimler ile birlikte şıklık yarışı devam ederken merak edilen soruların başında, ‘Gardırop Savaşları haftanın finalinde kim elendi?’ geliyor. Bugün saat 13:00’te ekrana gelecek yeni bölümde merak edilen sorular cevabını bulacak.

Gardırop Savaşları, FOX TV’nin en çok izlenen moda programları arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Didem’in tartışmalı bir şekilde eve veda etmesi, Luvrita, Asena ve Fatoş gibi isimlerin Gardırop Savaşları’na dahil olması ile birlikte şıklık yarışı dahada kızışıyor. 21 Nisan cuma günü haftanın finali ile ekrana gelecek programda kızlar, jürinin belirleyeceği konsept doğrultusunda alışverişlerini yapacak ve liderliği elde etmeye çalışacak. Bölümün sonunda merak edilen bir diğer soru ise programa kimin veda edeceği. Hepsi ve daha fazlası bugün yayınlanacak Gardırop Savaşları’nda.

Gözler Asena ve Gizem’de









Yayınlanan son bölümde şıklıkları ile dikkat çeken ve en yüksek puanları almayı başaran Asena ve Gizem, haftanın finalinde ne giyecekleri en çok merak edilen isimler arasında.