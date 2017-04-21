SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
Aselsan Elektromanyetik Top Üretti

Bilim

Aselsan Elektromanyetik Top Üretti
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
Facebook Panik Yarattı

İnternet

Facebook Panik Yarattı
Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

İnternet

Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı

Mobil

Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor

İnternet

İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor

İnternet

Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor
Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor

İnternet

Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor
Kara Delik Yıldızı Yok Etti

Bilim

Kara Delik Yıldızı Yok Etti
Parçacık Fiziği Öğreten Oyun

Bilim

Parçacık Fiziği Öğreten Oyun
Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi

Mobil

Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi
Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak

Mobil

Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
Google Japon Devini Satın Alıyor

İnternet

Google Japon Devini Satın Alıyor
iPhone 8’in Çıkış Tarihi

Mobil

iPhone 8’in Çıkış Tarihi
Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Mobil

Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Gardırop Savaşları Haftanın Finalinde Kim Elendi? 21 Nisan Cuma

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Gardırop Savaşları Haftanın Finalinde Kim Elendi? 21 Nisan Cuma
Bu haber 21 Nisan 2017 - 11:11 'de eklendi .

Gardırop Savaşları, 21 Nisan cuma günü haftanın finali ile FOX ekranlarına geliyor. Programa yeni katılan ve veda eden isimler ile birlikte şıklık yarışı devam ederken merak edilen soruların başında, ‘Gardırop Savaşları haftanın finalinde kim elendi?’ geliyor. Bugün saat 13:00’te ekrana gelecek yeni bölümde merak edilen sorular cevabını bulacak.

Gardırop Savaşları, FOX TV’nin en çok izlenen moda programları arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Didem’in tartışmalı bir şekilde eve veda etmesi, Luvrita, Asena ve Fatoş gibi isimlerin Gardırop Savaşları’na dahil olması ile birlikte şıklık yarışı dahada kızışıyor. 21 Nisan cuma günü haftanın finali ile ekrana gelecek programda kızlar, jürinin belirleyeceği konsept doğrultusunda alışverişlerini yapacak ve liderliği elde etmeye çalışacak. Bölümün sonunda merak edilen bir diğer soru ise programa kimin veda edeceği. Hepsi ve daha fazlası bugün yayınlanacak Gardırop Savaşları’nda.

Gözler Asena ve Gizem’de





Yayınlanan son bölümde şıklıkları ile dikkat çeken ve en yüksek puanları almayı başaran Asena ve Gizem, haftanın finalinde ne giyecekleri en çok merak edilen isimler arasında.

Buna Bakın!  Müge Anlı Son Bölüm Hedef Fatma Demir Cinayeti / 20 Nisan Perşembe
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Windows 10 ile Uzun Ömürlü BataryaWindows 10 ile Uzun Ömürlü Batarya
Gemi Kurdu BulunduGemi Kurdu Bulundu
Az Kalsın Dünyaya Göktaşı ÇarpıyorduAz Kalsın Dünyaya Göktaşı Çarpıyordu
Aselsan Elektromanyetik Top ÜrettiAselsan Elektromanyetik Top Üretti
Bitcoin Yasal Hale GeldiBitcoin Yasal Hale Geldi
Beşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final RakipleriBeşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final Rakipleri
MOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da KullanıldıMOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da Kullanıldı
Enceladus ve Europa Uydularında Yaşam Var Mı?Enceladus ve Europa Uydularında Yaşam Var Mı?
SON DAKİKA