Gardiyanlık Başvuruları Başladı Mı? 2017 Gardiyan Alımları Ne Zaman?

Gardiyan alımları yoğun ilgi alıyor. 2017 gardiyanlık başvuru şartları özellikle de KPSS puanı ile yaş şartları infaz koruma memurluğuna girişte önem arz ediyor.

Memuriyet gününümüzün en çok istenilen meslek dallarından birisi. Bir memur iş hayatına başladığı zaman diğer sektörlerde çalışma hayatını sürdüren birçok insana göre daha avantajlı bir iş hayatına sahip oluyor.

Sabah sekiz akşam beş, cumartesi Pazar tatil resmi günlerde resmi izin gibi birçok artılarıyla memuriyet çok istenilen bir meslek olarak birçok insanın hayallerini süslüyor. Memuriyet denilince birçok farklı memurluk birimleri ile karşılaşıyoruz, tabi her memurluğun resmiyette kendine ait birimini belirten resmi bir adı ve sıfatı bulunuyor.

Halk arasında gardiyanlık diye bilinen memuriyet sistemi resmi olarak İnfaz Koruma Memuru olarak geçmekte. İnfaz koruma memuru genellikle cezaevlerinde vardiyalı bir sistemle dönüşümlü olarak iş hayatına devam eder. Halk arasında gardiyan olarak bilinen bu meslek dalında çalışmak için belli kurallar bulunuyor.

İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Başvuru Şartları









İnfaz Koruma Memuru olmak için ilk başta istenilen KPSS den 70 puan almak,

En az eğitim seviyesi lise ve dengi olmak zorunda, erkek adaylar için boyu 170 cm. bayan adaylar için boyu 160 cm. den kısa olmamak,

Yapılacak sınava başvurmak için on sekiz yaşını doldurmuş olmak ve otuz yaşını geçmemiş olmak,

Boy uzunluğunun santimetre cinsibaz alınarak son iki rakamı ile kilosu arasındaki 13 tan fazla on yedi den az olmamalı.

Adaylar sözlü ve yazılı sınava tabi tutularak bu meslek dalında işe başlamak için adım atmış oluyor. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus adayların sözlü sınava giderken yanlarında mutlaka bulundurması gereken nüfus cüzdanı, kpss sınavından almış oldukları sınav sonuç belgesinin fotokopisi, öğrenim belgesi gibi resmi evraklar olarak sıralanabilir.

Gardiyan Alımları Ne Zaman?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri tarafından yapılan alımların ne zaman olacağı konusunda Bakanlık resmi açıklama yapmaktadır. Şuanda alımlar ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır; fakat önümüzdeki haftalarda ilan açılabilir.

Bu meslek dalında iş hayatını devam ettirip geleceğini bu meslek dalında yönlerdirmeyi düşünen adaylar için unutmamaması gereken en önemli husus ilk önce KPSS sınavına girip yetmiş puanı almak.