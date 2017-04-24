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Gebelik Haftası Nasıl Hesaplanır? Bebeğin Cinsiyeti ve Kilosu Belli Olabilir

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Gebelik Haftası Nasıl Hesaplanır? Bebeğin Cinsiyeti ve Kilosu Belli Olabilir
Bu haber 24 Nisan 2017 - 11:25 'de eklendi .

Gebelik haftasına göre bebeğin cinsiyeti ve kilosu ebeveynlerin en çok merak ettikleri arasında yer alıyor. Hamilelik haftası hesaplama yöntemi ile ne zaman doğum yapacağınızı dokrunuza danışarak öğrenebilirsiniz.

Hamilelik sürecine dahil olan ve bebek bekleyen kadınların kafasını en fazla yoran durumlardan bir tanesi de gebelik haftasını hesaplama olarak görülmektedir. Bu aşamada kadınların doğru bir biçimde hesap yapamaması durumu ortaya çıkmakla beraber; bu sürede belirgin düzeyde kafa karışıklıkları da kendini göstermektedir. Kadınların hamilelik esnasında gebelik haftası hesaplamaya yönelik bilgiler alması ve bu anlamda doktorlarına da yönelerek onlarla birlikte bu işlemi gerçekleştirmesi de olumlu sonuçlar verebilecektir. Bu sonuçların akabinde de çocuklarının kaç haftalık olduğuna dair kesin sonuçlara ulaşabilecek ve kolay bir biçimde hesap yaparak; bu anlamda etkili bir yol izleyebilmektedirler.

Hamilelik evresi kadınların adet görmemesi ile başlayan ve kendini gösteren bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu evre dikkate alınarak; kadınların hamile kaldığı sonucuna varılabilir. Bu kulvarda da hesaplamalar doğru bir biçimde gerçekleşecektir. Bir ay ortalama dört hafta ve üç günden meydana geldiğinden dolayı ortaya çıkan bu karmaşık hesaplar; anne adaylarının tespit etmekte zor olduğu bir nokta olarak kabul görmektedir. Bu kulvarda da matematiksel işlemler yaparak ve gün hesaplamalarını da değerlendirerek bebeğin kaç aylık olduğuna yönelik önemli sonuçlara da ulaşabilecektir.

Gebelikte Ultrasyon





Gebelik haftası hakkında kesin sonuçlara ulaşmak ve karnınızın içerisinde hızla büyüyen parçanızın hakkında bilgi edinmek için en önemli işlem ultrason olarak kendini göstermektedir.  Bu anlamda doktor kontrolünde en verimli ve kesin sonuçlara da ulaşabilmek kesin olarak belirlenebilecektir. Bu aşamada da anne adaylarının bebeklerinin gelişimine de dayalı olarak kaç haftalık olduğu konusunda doğru bilgilere erişmesi de sağlanabilecek ve bu doğrultuda aynı zamanda bebeğinin sağlık durumuyla ilgili de verilere doktorlar aracılığı ile sahip olmaya başlayarak; onun gelişimini gözleriyle de görebilecektir. Gebelik toplamda 40 hafta kadar sürebilmektedir bu yüzden aylık değil hafta hafta gebelik kontrolü önemlidir.

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