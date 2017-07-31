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Geceleri Kilitlenebilir Telefon Üretildi

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Geceleri Kilitlenebilir Telefon Üretildi
Bu haber 31 Temmuz 2017 - 12:30 'de eklendi .

Küçük çocukların aşırı telefon kullanımına bağlı pek çok yan etkinin oluştuğunu biliyoruz. Japonya’ bulunan Tone Mobile firması, bu yan etkileri ortadan kaldırmak için özel bir telefon üretti. Tone Mobile firması, ürettikleri telefonun sadece gündüzleri çalışacağını belirttiler.

Firma, üretmiş oldukları bu firmaya Tone m17 ismini verdi. 12 yaş ve altının kullanımına uygun olan bu telefon gün boyunca çocukların, ebeveynleri ile iletişim kurmalarını sağlayacak.  Çocukların uzun süre telefon kullanması sonucunda oluşabilecek sorunları yok etmek isteyen firma, bu telefonların Ağustos ayında satışa çıkaracağını belirtti. Bu telefon çocukların aileleri tarafından sınırlandırabilecek. Aileler, bu telefon sayesinde istemedikleri uygulamalara erişimi engelleyebilecekler. Tone M17 isimli telefon, 22.00 ve 06.00 saatleri arasında kendiliğini otomatik olarak kilitliyor. Ayrıca bu kilitleme saatleri aile üyeleri tarafından da ayarlanabiliyor. Hatta isteğe bağlı olarak, telefonda kullanılan bu otomatik kilit tamamen kaldırılabilir.

Ayrıca öğrenciler için okul gibi ortamlara girdiğinde kendini yine otomatik olarak kilitleyen ve çocukların kullanıma uygun olan bu telefonun 312 dolara satılması bekleniyor.

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