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Gemi Kurdu Bulundu

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Gemi Kurdu Bulundu
Bu haber 21 Nisan 2017 - 0:28 'de eklendi .

Filipinlerde varlığı bilinen gemi kurdu olarak adlandırılan kabuksu canlının, keşfedilmesi üzerine on yıldır çalışan bir ekip, youtube sayesinde keşfini tamamladı.

Gemi kurdu adıyla tanınması, gemilere verdiği zararlardan olsa gerek diye düşünüdüğümüz, canlının 1 metre 50 santim uzunluğunda olması, görenleri şaşırtıyor. Sert bir kaçukta, çamur içerisinde dik olarak gömülen ve küçük bir bölümünün yer seviyesinin üzerine çıkmasıyla bilinen Gemi Kurdu; yıllar sonra incelenebildi.

Canlı halde yakalanan gemi kurdu, kamuoyuyla paylaşıldı. 1 metre 55 santim uzunluğunda ve altı santimetre kalınlığında olan anatomik yapısıyla bir yılana benzeyen gemi kurdu aynı zamanda solucanımsı ve kabuklu olmasıyla bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.



Youtube sayesinde tesadüfen izlenilen bir videoda bulunan canlının gemi kurdu olması, bilim insanlarının garip keşiflerinden birisi oldu. Yüzyıllardır canlıya ait kabukların bulunduğunu açıklayan bilim insanları, canlı bir gemi kurdunu ilk defa gördüklerini ve üzerinde araştırmalar yapacağını belirtti.

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