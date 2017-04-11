Genç Çiftçi 2017 Başvuru Formu Kullanıma Sunuldu

Genç çiftçi hibe başvuruları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından internet sitesi üzerinden devam ediyor. TÜİK tarafından belirtilen yerlerdeki kişiler bu hibeye başvuru yapabilirken 18 ila 41 yaş aralığında olan kişiler hibe desteği için başvuru yapabilecek.

Genç çiftçi hibe başvuru işlemleri 7 Nisan ila 5 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Kabul edilen başvurular sonrasında çiftçilere 30 bin TL hibe verilecek. Başvurularda ilgili yerin genç nüfusu, kısal nüfusu ve gelişmişlik endekslerine bakılarak tespit edilecek. Ödemeler Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak.

Genç Çiftçi Başvuru

Genç çiftçi başvurusu için buraya tıklayınız.