Google, Apple’ı Geçemedi

Google Play Store açıklanan verilere göre Apple App Store’u gelirlere bakıldığında geçmeyi başaramadı.

Oyun harici gelirleri açıklayan SensorTower firması Play Store’ın App Store’yı geçemediğini açıkladı. Google Play Store bir önceki yıl kullanıcı sayısında ve uygulamalara erişim noktasında büyük ilerleme göstermişti. Spotify gibi müzik tutkunlarının vazgeçemediği uygulamalar sayesinde App Store, Play Store’yi geride bırakmayı başardı. Büyüme oranlarına bakıldığında 2015’e oranla 2016 yılında Google Play Store daha fazla büyüme rakamlarına ulaştı. Büyüme rakamları ise gelir anlamında istenilen noktaya gelmediğini gösteriyor.

En fazla para getiren uygulamaların başında Spotify oldu. Bunu sırasıyla Line, Netflix ve Tinder takip etti. Facebook ise en çok indirilen uygulamalarda lider olmayı başardı.