Google Artık Park Ettiğiniz Aracınızı da Bulacak

Google’ın hizmetlerine eklenecek olan yeni özellik ile dalgınlıkla park ettiğiniz aracınızın yerini unutsanız dahi google haritalara eklemiş olduğunuz konum doğrultusunda aracınızı kaybetmeyeceksiniz.

Sürücülerden hemen herkesin hayatında yaşamış olduğu ‘Araba nerdeydi?’ sorusu için Google’dan hayatınızı kolaylaştıracak yeni bir hizmet. Sunulan Google Maps uygulamasına eklenen sekme ile, aracınızı bıraktığınızı belirterek, işlerinizi bitirdikten sonra uygulamaya girip, aracınızı nerede bıraktığınızı görebilirsiniz. Gerekirse yol tarifi de alabilirsiniz. Bunun için sadece Google Maps menüsünde yer alacak, ‘park yerini kaydet’ seçeneğine dokunmanız yeterli. Google Maps’in iOS kullanıcıları için bu yeni bir gelişme değil. Çünkü iOS 10 ile Apple Maps’e gelen yeni bir özellik, Google Maps’in geliştirmiş olduğu hizmet ile aynı amacı taşıyor. Android telefonlar için tasarlan bu geliştirme yakın zamanda güncelleme ile telefonlarımızda yer edecek.