Google Asistanında Erkek Sesi Seçeneği Artık Bulunuyor

Google artık kendi sesli asistanına erkek sesi imkanını getirmiştir. İsteyenler erkek sesi bazında bu seçeneği kullanarak, asistan hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Aynı sistem, Siri ve Bixby’de zaten mevcuttu.

İsteyen kullanıcılar kadın sesi yerine erkek sesini de asistan tercihlerinde rahatlıkla belirleyebilmektedir. Böylece Google Sesli Asistan sesi erkek sesi olarak ayarlanarak, ilgili ses efekti sağlanabilmektedir. Genelde kadın sesini istemeyenler, ırkçı olarak algılayanlar ya da sıkılanlar, erkek sesi için geliştirilen bu imkanının önemli bir yenilik ve gelişme olduklarını da belirtmektedirler.

Bixby Samsung’un, Siri ise Apple’a ait olan asistan iken, bunlarda zaten erkek sesleri bulunuyordu. Google ise geri kalmayarak, kadın olan sesli asistana ek olarak erkek sesi eklentisini getirerek, isteyenlere bu seçim tercihini bırakmakta olduğunu görebiliyoruz. Belki de rekabet piyasasını baz alarak bu türde hamle yaptığını da söylemek mümkün olabilir.

İlgili ayarlamaları yapmak için, ilk olarak Google Asistan güncel değil ise son sürümü güncellenmelidir. Ardından Asistan başlatılmalı ve Ayarlar menüsüne gidilmeildir. Menüye gildilikten hemen sonra Tercihler seçeneğine girilmeli ve oradan Asistan Sesi alanında Seç’i açmalı ve Ses II seçimlelidir. Ardından sizinle iletişim kuran ses erkek sesi olacaktır. Kadın sesini istemeyen ya da farklılık arayanlar için Google Asistanı bu şekilde erkek sesine çevirilebilir. Fakat mutlaka son güncellemeleri yaptığınızda emin olmalısınız. Ardından sesli asisten hizmetini rahatlıkla kullanabilirsiniz.