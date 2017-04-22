Google Chrome’da Etkili Değişiklik Gün Yüzüne Çıkıyor

Google’a bağlı olarak tarayıcı görevini üstlenen Chrome yeni bir program entegre edilecek şekilde kullanıcılarına ulaşmayı hedefliyor.

Hemen hemen her kullanıcının şikayet ettiği ve dert yandığı reklamları engellemek amacıyla gündemde yer alan bu yeni uygulama, kullanıcıların fazlasıyla ilgisini çekecek bir gelişme olarak da adlandırılıyor.

Chrome tarayıcısında yer alacak olan bu yeni uygulama kapsamında Google denetiminde yer alan uygulamalara izin verirken; bu değerlendirmenin dışında kendini gösteren tanıtım unsurlarını devre dışı bırakacak şekilde programlanmışa benziyor. Kabul edilemez reklamlar olarak değerlendirilen bu unsurlar; sesli reklam videolarını da kapsayarak; kullanıcıları internet platformundaki büyük bir sorun olarak nitelendirdikleri seçeneklerden de kurtaran bir gelişme olarak görülüyor. Böylelikle Chrome kullanıcıları fazlasıyla ilgi görecek olan bu programın gelmesini de dört gözle bekliyor olacaktır.