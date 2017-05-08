Google Earth Daha Gerçekci Olarak Geliyor

İki yıl süren uzun çalışmaların ardından Google Earth Voyager daha gerçekci olarak geliyor. Sivil toplum kuruluşları ile ypaılan ortak çalışmalar sonucunda daha çok dergi tarzında dünyayı gezip dolaşabileceğiniz, Google Earth tanıtıldı.

BBC ile ortak yürütülen projede Doğal Hazineler adındaki tur ile, dünyanın en ilgi çekici bölgeleri bir araya geliyor. Cennetin En Güzel Kuşları isimli belgeselin de Google Earth tarafından dağıtılmasıyla birlikte, Susam Sokağı’ ndaki karakterlerin Google Earth üzerinden yayınlanması ekibin aynı zamanda çocuklar için de çaba gösterdiklerini belirtiyor.

Google Earth’ e eklenen bir diğer özellik ise, Google’ da arama yaparken ilk sonuca girmek için kullanılan ‘Kendimi Şanslı Hissediyorum’ butonu. Bu butona bastığınız zaman Google Earth tarafından 20bin’ den fazla konumdan rastgele bir tanesine gönderiliyorsunuz.

Google’ ın yeni özelliklerini kulanabilmek için Google Chrome tarayıcınınızın en yüksek sürümü olması gerekmektedir. Google servisleri sayesinde ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz Google Chrome uygulaması sayesinde, Google Earth programının yeni versiyonunu sorunsuz kullanabilirsiniz.