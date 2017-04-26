Google Earth’e Güncelleme Geldi

Google Earth kendini yeniledi. Google ın sevilen servislerinden biri olan Google Earth kendini yenileyerek kullanıcılarına eşsiz bir hizmet sunmaya kendisini hazırladı. Bu servis sayesinde kullanıcılar artık üç boyutlu turistlik tura çıkabilecek.

Google geçtiğimiz hafta içerisinde yenilemeye gideceğini duyurmuştu ve bu yenileme beklenildiği gibi gerçekleştirildi ve artık Google Earth kendini yenilemiş bir halde kullanıcılarına üç boyutlu adeta turistlik bir tur heyecanı yaşatacak bir yenilenmeyle merhaba dedi. Bu uygulamayı kullanan kullanıcılar Chrome ve Android üzerinden kolayca dünyanın üç boyutlu eşsiz farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarına kolaylıkla ulaşabilecekler.









İnsanlara sadece oturdukları yerden dünyayı gezmelerine imkân sağlayacak bu yeni versiyona Turistik Tur adı verildi. Böylece insanlar oturdukları yerden kolaylıkla Google Earth sayesinde dünya turuna çıkmışçasına keyifli anlar yaşayabilecek. Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi hem teknoloji üzerine çalışanları hem de teknolojinin imkânlarından faydalanan kullanıcıları oldukça heyecanlandırıyor.