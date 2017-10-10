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Google Geliştiriciler Adına Güncel Veritabanını Yayınladı

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Google Geliştiriciler Adına Güncel Veritabanını Yayınladı
Bu haber 10 Ekim 2017 - 14:46 'de eklendi .

Google her zaman olduğu gibi geliştiriciler adına desteklerini etkili bir şekilde sunmaya devam ettiğini göstermiştir. Bunun içinde Firebase üzerinden yeni bir veritabanını hizmete soktuğunu açıklayarak, bu alanda geliştiricilerin işlerini kolaylaştırmıştır.

Temel işlevleri, kullanım takiplerinin sağlanması, verilerin depolanması ve uygulama yönetimlerinin gerçekleştirilmesi için Firebase etkili bir sistemdi. Özelikle de Firebase için Google tarafından geliştirilen Cloud Frestore, geliştirileceklere epey kolaylık sağlayan sisteminde bir parçası olmuştur.

Google Firestore içerisinde temel performans geliştirmesi, yüksek güvenlik sistemleri gibi etkenler yer alır. Özelikle de güvenilirlik sistemi için Google Cloud Platform üzerinde yer aldığını da görmekteyiz. Ayrıca yeni geliştirilen sistemde, büyük ev gelişmiş veri bloğuna sahip olarak, performans açısından da kendisinden beklenenleri en iyi şekilde sağlamaktadır.

Yeni yapılan geliştirmenin temel sebeplerinden bir tanesi ise Realtime Data Base’nin istenilen düzlemi vermemesi ve karmaşık sorularla başa çıkamamasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden sorunun geliştirilmesi için yeni sistem Google tarafından uygun veri tabanı üzerinden sağlanmıştır. Temelde sistemi tekrardan yapmak yerine onun yerine, yeni bir oluşumu geliştiriciler için oluşturmuş ve Cloud FireStore hizmetini ön plana çıkarmıştır.

Bunlarla beraber Firestore içerisinde, Android, Web ile İOS için yerel bir veri tabanı sistemini barındırması ve çevrimdışı uygulamaları daha kolay şekilde oluşturulmasına izin vermesi de yatmaktadır. Buna ek olarak bu yeni veritabanında, çeşitli fakrlu uygulamalar üzerinde kullanıcılar arasında uyumlu gerçek zamanlı bir senkronize imkanını da vermektedir.

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