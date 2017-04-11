Google Japon Devini Satın Alıyor

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Son zamanlarda iflas etme riski ile karşı karşıya gelen ve bu durumun eşiğinden dönen Japon bilgisayar ve bellek yongası firması Toshiba; Google ve Apple’ın ilgisini çekecek bir pozisyona ulaşarak; pazarda ciddi alıcıları ile gündemde yer almaya başladı.
Kazandığı başarılar ile büyük teknoloji firmalarının ilgisini çeken ve cazip bir konumda yer alan Toshiba firmasının gelecek günlerde hangi firma ile yakınlaşacağı merak konusu haline geldi.
Bilgisayarlardan çok akıllı telefonlara bellek sağlama noktasında önemli bir firma olarak değerlendirilen Toshiba; bu çalışma alanında Samsung’dan sonra gelerek; bellek unsurunu sağlamasıyla ilgi çeken bir firma olarak adından söz ettiriyor. Bu tür bir çalışma sağlamasından dolayı da Apple ve Google gibi büyük teknoloji devi şirketlerinin ilgisini çekecek ve gelişim potansiyeline açık bir biçimde yer alarak; bu alanda kendini göstermeye de devam edecektir.