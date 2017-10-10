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Google Uygulamasında Tasarımsal Yenilenmeler

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Google Uygulamasında Tasarımsal Yenilenmeler
Bu haber 10 Ekim 2017 - 14:47 'de eklendi .

Yeni planlanmış olan Android cihazlarda yer alan Google Uygulamalarında bir takım yeni tasarımlar geliştirildi. Yapılan tasarımlarda ana sayfa ekranı ve yeni açılan sekmeler üzerinde yeni görsel tasarımlar yer almaktadır.

Tasarımda artık 7.13 beta sürümündeki yapılan keşiflere göre, daha fazla sekmeye uygun olarak daha oval yapılı bir Google kartların yer alacağı ifade edilmiştir. Normalde kullanılan Googla uygulamasında, alt kısımda 3 ayrı sekme yer alırdı. Bunlar Ana Sayfa, İlgi Alanlarına göre Google kartları ve Arama Çubuğu olarak yer alıyordu. Ayrıca Yakında sekmesi dahil olmak üzere, Yaklaşan Etkinlikler de yer alırken, son sekme alanında ise yapılan aramalar ile internet sitelerinin bulunduğu alan yer almaktaydı.

Şimdi yeni yapılan uygulama tasarımda, daha fazla sekmelerin yer aldığını görmekteyiz. Temel Ana Sayfa sekmesi normal olarak kalırken, arama çubuğu kısmındaki mikrofon logosu da değişmektedir. Mikrofon artık Google Lens biçimine benzer bir ikonu barındırmaktadır. Buna ek olarak arama çubuğunun alt kısmında yer alan kısayollarda artık kaldırılmaktadır. Bunun yerine Google kartlarının köşe kısımlarının oval yapıda düzenlenerek, daha farklı bir tasarıma gidildiğini de söylemek mümkündür.

Ayrıca Yakında sekme alanının hemen yanına ise Asistan eklentisi yer almaktadır. Bu eklentinin amacı, Asistan hizmetini aktifleştirmesinin. Onun hemen yanına ise Arama ile onun yanına eklenen Son Sekme kısımları yerleştirilmiştir. Sağ kısımda ise Daha butonu yer alır. Bu botun daha fazla seçeneğin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

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