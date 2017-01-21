14:01 - Mobil Oyunlar Para Kırıyor!
13:32 - Hızlı Şarj İşini Samsung Çözüyor
12:27 - Apple ile Amazon Arasındaki Anlaşma Sona Erdi
11:43 - Minecraft Windows’u Bırakıyor
10:17 - Google’a Çevrimdışı Arama Özelliği Geldi
09:17 - BTK Önlem Almayana Ceza Kesebilecek
12:41 - Injustice 2 Tanıtım Videosu Yayınlandı
09:39 - Vine’da Videosu Olanlar Son Saatler
09:29 - Yerli Arama Motoru Hakkında Bakanlık’tan Açıklama
12:08 - Samsung Kabul Etmedi
Google çevrimdışı olarak arama yapılmasına olanak sağlarken bunun daha sonradan size bildirilmesi için gerekli alt yapıyı mobil uygulamasına entegre etmiş durumda.
İnternet bağlantısı bulunmadan arama yaptığınızda haliyle sonuçlara ulaşamıyorsunuz. Google ise daha iyi arama deneyimi sunmak ve bu aramalardan gelecek sorguları kaçırmamak adına bu özelliğini duyurdu. Çevrimdışı iken yapılan aramalar internet bağlantınız geldiği anda size gösterilebiliyor.
Birçok kullanıcı Google’ın getirdiği bu yenilikten memnun. Yeni uygulama şuan için sadece mobilde çalışıyor; fakat yakın bir zamanda masaüstü için de gelmesi planlanıyor. Diğer arama motorlarının da bu yeniliğe geçmesi gündeme gelebilir. Tam zamanlı arama özelliği için ise şuan erken.