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Google’a Çevrimdışı Arama Özelliği Geldi

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Google’a Çevrimdışı Arama Özelliği Geldi
Bu haber 21 Ocak 2017 - 10:17 'de eklendi .

Google çevrimdışı olarak arama yapılmasına olanak sağlarken bunun daha sonradan size bildirilmesi için gerekli alt yapıyı mobil uygulamasına entegre etmiş durumda.

İnternet bağlantısı bulunmadan arama yaptığınızda haliyle sonuçlara ulaşamıyorsunuz. Google ise daha iyi arama deneyimi sunmak ve bu aramalardan gelecek sorguları kaçırmamak adına bu özelliğini duyurdu. Çevrimdışı iken yapılan aramalar internet bağlantınız geldiği anda size gösterilebiliyor.

Diğer Arama Motorları da Yapabilir

Birçok kullanıcı Google’ın getirdiği bu yenilikten memnun. Yeni uygulama şuan için sadece mobilde çalışıyor; fakat yakın bir zamanda masaüstü için de gelmesi planlanıyor. Diğer arama motorlarının da bu yeniliğe geçmesi gündeme gelebilir. Tam zamanlı arama özelliği için ise şuan erken.

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