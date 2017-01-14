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Google’a Milyonlarca Telif İhlal Bildirimi Yapıldı

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Google’a Milyonlarca Telif İhlal Bildirimi Yapıldı
Bu haber 14 Ocak 2017 - 19:33 'de eklendi .

İnternet devi Google, arama sonuçlarındaki telif hakları ya da diğer sorunlar ile ilgili olarak şeffaflık raporunu açıkladı. Buna göre geçtiğimiz yıl içerisinde 914 milyondan daha fazla bir oranda telif hakkı bildirimini kabul etti.

2016 yılına göre açıklanan şeffaflık raporuna göre 1 milyardan fazla bir sayıda içerik kaldırılması istenildi. Bunlar diziler, görüntüler ya da resimler gibi diğer salt içerikler oldu. İlgili web site sahipleri ise Search Console adı verilen site takip aracında bu bildirimleri görerek bazıları için işlem yaptı. Ülkemizde ise birçok büyük haber sitesi ve dizi sitesi bu bildirimlerden payını aldı.

ABD Lider Durumda

Yasa dışı müziğin de önlenmesine çalışılırken ABD’de 83 milyon telif hakkı isteği alındığı açıklandı. The Walking Dead ve Game Of Thrones gibi dizilerin de bu teliflerde payı büyük.

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