Google’dan Bilgi Doğrulama Hareketi

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Gerek sosyal medya sitelerinde gerekse de arama motorlarında yer alan yalan haberler ya da korsan linkler; kullanıcıların başını ağrıtabilecek bir gelişme olarak değerlendirilebiliyor.
Bu tür bir olumsuz unsuru gündemine alan büyük firmalar; bu soruna kesin bir çözüm bulma aşamasında faydalı gelişmelerin önünü açacak gibi görünüyor.
İlk olarak sosyal medya sitesi Facebook’un başlattığı bu çalışmaya; Google da katılarak, internet platformunda yer alan ve herhangi bir gerçekliğe dayanamayarak meydana getirilen paylaşımların ve haberlerin önüne geçmek için çalışmalar başlatmış durumdadır.
Google fact check adlı kontrol işlevi bulunan seçenek ile arama motorlarında yer alan bilgilerin doğruluk derecesini belirtecek ve bu alanda da ilerleme sağlayarak; internet kullanıcılarının yalan haberler ile karşı karşıya kalarak; bu tür haberlere ilgi duymamasını sağlama amacı güderek; bu anlamda etkili bir çalışma yapma noktasında da kendini gösterecektir.