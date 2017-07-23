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Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik

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Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik
Bu haber 23 Temmuz 2017 - 22:03 'de eklendi .

Birçok yenilik ile insanların hayatını kolaylaştıran Google, son yaptığı yenilik ile hayattaki bütün engelleri kaldırmayı planlıyor.

Tekerlerli sandalye kullanan kişiler için Google haritalara yeni bir özellik eklendi. Geçtiğimiz aylarda tekerlekli sandalye erişilebilirliğini sadece bazı bölgelerde test eden Google, bu özelliği tüm dünyadaki kullanıcılara sundu.

Google, 7 milyondan fazla yere tekerlekli sandalye ile gidilebileceği hakkında bilgi elde ettiğini ve bu konu hakkındaki çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Google’ın kullanıcılarına sunduğu bu özellik ile engelli adaylar gidecekleri mekanlara tekerlekli sandalye ile girip giremeyeceklerini önceden öğrenecekler. Google firması yaptığı çalışmalar ile haritalar bölümündeki adres boşluğunu doldurmaya çalışıyor. Şu an sadece Android kullanıcılarının faydalanabildiği bu özellik yakın zamanda İOS kullanıcılarına da sunulacak. Bu özelliği kullanmak için Haritalar bölümüne girip orada yer alan “değişiklik öner” seçeneğine tıklayarak gideceğiniz mekânın tekerlekli sandalye kullanan kişiler için uygun olup olmadığını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Google’ın yaptığı bu değişiklik ile hayatımızdaki bütün engellerin kaldırılması ve günlük yaşantının daha da kolaylaşması hedefleniyor.

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