Google’ın Başı Dertte

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Google’ın Türkiye’deki hâkimiyetini sarsacak yeni açıklama Rekabet Kurulu tarafından yapıldı. Buna göre Kurul, aramam motoru devi ile ilgili olarak soruşturma açtığını duyurdu.
Google Reklam ve Pazarlama stratejileri ile kullandığı materyallerin rekabet ortamını kötüye kullanımına neden olduğu gerekçesiyle Rekabet Kurulu soruşturma başlattı. ABD’li şirketin bu tutumu ile ilgili başvuruyu ise Rus arama motoru Yandex2in yaptığı belirtilmekte. Ankara 5. İdare Mahkemesi daha önce açılan davada verilen soruşturmanın açıklamasına gerek yoktur kararını durdurma kararı verdiğini açıkladı. Bu açıklama ve Rekabet Kurulu başvurusunun da Google’a Türkiye’de soruşturma açılacağı anlamını taşıyor.
Yandex’in ortaya koyduğu dilekçede Android tabanlı mobil cihazlarda otomatik kurulu halde gelen Google uygulamalarının rekabeti engellediği belirtiliyor. Ayrıca arama ağı ile bunların bir arada bulunmaması da gelen talepler arasında yer alıyor.