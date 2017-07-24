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Göz Kamaştıran Auidi A8 Geliyor

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Göz Kamaştıran Auidi A8 Geliyor
Bu haber 24 Temmuz 2017 - 5:05 'de eklendi .

2018 model olan Auidi A8, satışa 12 farklı renk seçeneğiyle çıkacak.  Oldukça yenilenen ve gelişen bu araç, yüksek hizmet kalitesi sunuyor.

Konforlu ve kaliteli olan bu araç, kitap okuma ışığı ile de kitap okuyucularını sevindiriyor. Singleframe olarak bilinen ön ızgara tasarımı ile şık görüntüsüne spor bir görüntüde kazandırıyor. Bu cihaz sadece görünüşüyle değil, otonom sürüş teknolojisiyle de kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Herkesi büyüleyen bu araç, resmi olarak Barcelona’da tanıtıldı. Auidi’nin yeni tasarımı olan A8 uzun süre yapılan çalışmalar sonucunda elde edilmiş bir başarıdır. Bu aracın dünyanın en iyi aracı olduğu iddia ediliyor. A8, ilerideki teknolojinin ilk sembolü olma özelliğini taşıyor.

Göz kamaştıran bu araç, iç tasarımı ile kusursuz bir hale gelmiştir. Tuşlardan tamamen kurtulmuş olan bu araç, kendinizi hayal dünyasında bulmanız için yeterlidir. Eşsiz tasarımı sayesinde rahat edecek ve yolculuğunuzun tadını çıkaracaksınız. Gelişen teknoloji içeriği sayesinde park asistanı da yeni sürücüler için kolaylık sağlayacaktır. Cihazınız ile aracınızı rahatça park edebilir, garajdan çıkartabilir ve şüphesizce kullanabileceksiniz.

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