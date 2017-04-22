Göztepe Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda? TRT Spor Canlı Yayın

Göztepe Adana Demirspor mücadelesi ile birlikte TFF 1. Lig’de 29. hafta başlayacak. Göztepe, evinde oynayacağı maçta kazanmak ve kötü gidişe dur demek, Adana Demirspor ise azda olsa devam eden ilk 6 ümitlerini sürdürmek için 3 puan parolasıyla sahada olacak. Göztepe Adana Demir maçı hangi kanalda sorularına cevap TRT’den geldi.

TFF 1. Lig’de haftanın kritik maçlarından birinde Göztepe, evinde Adana Demirspor’u konuk ediyor. Yılmaz Vural yönetiminde son 2 maçını kaybeden Göztepe, ilk 2 hedefinden uzaklaşırken bugün Adana Demirspor karşısında alınacak bir yenilgi, Göztepe’nin ilk 6 yarışında da büyük yara almasına neden olacak. Göztepe, son 6 maçında sadece 1 kez kazanabildi ve 5 kez kaybetti. Adana Demirspor ise İnişli çıkışlı grafiği ile dikkat çekiyor. Zorlu maçta her iki ekipte hedefleri doğrultusunda kazanmak için mücadele edecek. Olası bir Göztepe mağlubiyeti Yılmaz Vural’ın tahtının sallanmasına neden olacak.

Göztepe Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda?









Saat 16:00’da başlayacak olan Göztepe Adana Demirspor maçı TRT Spor ekranlarında izleyici ile buluşacak.