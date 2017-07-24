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GSS Borç Sildirme – Genel Sağlık Sigortası Borçlarına Dikkat!

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GSS Borç Sildirme – Genel Sağlık Sigortası Borçlarına Dikkat!
Bu haber 24 Temmuz 2017 - 21:12 'de eklendi .

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsmında bu yıl içerisinde 25 yaş altındakilere borç affı çıkmıştı. Peki GSS borç sildirme nasıl yapılabilir?

Genel sağlık sigortası ile vatandaşlar devlet tarafından verilen sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Yakın yıllarda çıkarılan bir kanun ile bu durum tüm vatandaşlar için geçerli hale getirilmiştir. Ancak genel sağlık sigortasına aylık olarak prim ödenmektedir. Ancak pek çok kişi bu durumdan haberdar olmadığı için genel sağlık sigortasına borçları bulunmaktadır.

Genel sağlık sigortasına olan borç ancak belli bir durumda silinebilir. Genel sağlık sigorta borcunu 15 yaşının altında olan öğrenciler ödemek zorunda değildir. 25 yaşının altındaki öğrencilerin genel sağlık sigortası hizmetleri devlet tarafından ödenmektedir. Ancak bu kişilerin her yıl öğrenci belgesi ile durumu belirtmesi önemli bir durum olarak bilinmektedir. Genel sağlık sigortası borcunu silmek için kişilerin öğrenim gördüğü kurumdan öğrenci belgesi temin etmeleri gerekmektedir. Daha sonra ise kişilerin öğrenci belgesi ile birlikte SGK’ ya başvurması gerekmektedir. Öğrenci belgesi ile başvuran kişinin şimdiki ve geçmiş dönem olmak üzere genel sağlık sigortası borcu silinmektedir. Bu durumun dışında bazı sağlık ya da gelir durumlarından dolayı da genel sağlık sigortası silinebilmektedir.

GSS Borcu Nasıl Silinir?

Öğrenci belgesi ile SGK’ ya başvuru yapıldığı takdirde 25 yaşının altında ve öğrenci olan kişilerin dönem içi ve önceki dönemlerdeki genel sağlık sigortası silinmektedir. 25 yaş altındaki öğrencilerin genel sağlık sigortası borcunun silinmesi için anlatılan aşamaları takip etmesi yeterli olmaktadır. Ancak bunun dışında genel olarak genel sağlık sigortası borcunun silinmesi özel bir durum olmadıkça mümkün olmamaktadır. Herhangi bir sağlık hizmeti problemi ile karşılaşmamak için genel sağlık sigortası borcunun düzenli olarak ödenmesi her vatandaşın yapması gereken oldukça önemli bir durumdur. Daha detaylı bilgi https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu adresinde yer almaktadır.

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